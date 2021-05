Arran de la instal·lació de la planta de biogàs al municipi de Vilanant, a finals del 2019, el trànsit de vehicles pesants, que han de passar per Avinyonet de Puigventós, s’ha incrementat notablement i, alguns dies, es multiplica per deu, segones les dades municipals. «Aquests vehicles han de travessar per un carrer del nostre municipi, com a única via quan van carregats, per arribar al seu destí, amb el consegüent risc per a la seguretat dels veïns i veïnes.

Danys a l’asfalt i carrers

A banda d’aquesta problemàtica, el trànsit continuat d’aquesta mena de vehicles de gran tonatge provoca importants danys a l’asfalt del carrer i, fins i tot, a les façanes d’alguns habitatges», ha expliat l’alcaldessa d’Avinyonet, Júlia Gil.

Juntament amb l’alcaldessa de Vilanant, Anna Palet, van valorar la necessitat de trametre a la Diputació de Girona la problemàtica i proposar la necessitat d’una via alternativa per a aquests vehicles.

El responsable de la xarxa viària de la Diputació de Girona, Jordi Xargay, es va reunir, dijous passat, amb les dues alcaldesses per iniciar els tràmits per trobar una solució.

A banda de la via per a vehicles, també van estudiar fer un carril per als vianants per anar a peu fins al cementiri d’Avinyonet o a la parada de bus de la carretera N-260.