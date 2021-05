El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha editat una guia turística per tal d'impulsar el turisme. Es tracta d'una eina que estarà disponible en quatre idiomes, en format digital i paper, per descobrir el patrimoni de la comarca i les activitats que s'hi porten a terme.

De moment s'ha editat en paper i s'està treballant en la versió digital.

La iniciativa està inclosa en el projecte «Conservació, foment i desenvolupament del patrimoni natural i cultural de l’Alt Empordà», cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, dins l’eix que vol conservar i protegir el medi ambient i promoure l’eficiència de recursos.

El conseller comarcal delegat de Turisme, Agustí Badosa, explica que la Guia turística de l’Alt Empordà, «mostra tant en format paper com digital, els atractius turístics de l’Alt Empordà» i amb la finalitat «és impulsar el turisme i convidar a la descoberta de la comarca amb els seus principals recursos turístico-patrimonials».

Si bé s’ha editat el catàleg en format en paper, com ja s’anava fent fins ara, pensant en material per oficines de turisme, fires i mercats del sector, workshops, fam i press trips, la crisi sanitària derivada de la Covid-19 i les circumstàncies sobrevingudes amb la pandèmia, sobretot amb l’absència d’accions presencials i els canvis cap a la digitalització, per aquesta nova edició s’ha donat prioritat a aquest format facilitant la visualització en dispositius mòbils en format vertical i horitzontal, i també optimitzada per tauletes.