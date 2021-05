La segona edició dels Premis a Millors Productors Sostenibles, impulsats pel BBVA en col·laboració amb el restaurant El Celler de Can Roca, comptaran amb 10 guanyadors, enfront dels 6 de l'edició anterior, amb l'objectiu d'arribar als 30.000 agricultors sostenibles d'Espanya.

El director de Pimes de BBVA a Espanya, Alberto Cano, i els germans Roca -Joan, Josep i Jordi-, van donar a conèixer ahir la iniciativa en una trobada digital que buscarà els productes «més innovadors, de qualitat i sostenibles» de tot el territori nacional.

Els premis van destinats als 30.000 agricultors, ramaders i productors d'aliments sostenibles, compromesos amb el medi ambient, amb l'objectiu de donar visibilitat als seus projectes.

Els 10 guardonats participaran en el projecte «Gastronomia Sostenible» del BBVA i els Germans Roca, en el qual el seu producte de temporada apareixerà en almenys una recepta que els xefs elaboraran i difondran mensualment a Internet, que en l'edició passada van acumular un total de 220.000 visualitzacions.

Les sol·licituds es poden presentar des d'ahir fins al 23 de juliol, i un jurat format pels germans Roca, membres de BBVA i la consultora Ecodes, seleccionaran els guanyadors.

En l'edició passada els guanyadors formaven part d'una cistella de productes sostenibles que mensualment El Celler de Can Roca enviava als subscriptors del projecte «Gastronomia sostenible», al costat d'una recepta. Aquest any només s'inclourà la seva participació en la recepta, ja que les cistelles es van idear amb la idea de compensar el pes del tancament de la restauració sobre els agricultors, però amb el nou context «no té sentit», va explicar Cano. El director de pimes de BBVA va assegurar que es focalitzaran en la repercussió que tenen les visualitzacions de les receptes perquè «és on realment el productor veu el valor».

Sensibilitat creixent del client

Joan Roca va explicar que la iniciativa ha tingut «gran èxit» i que aposten per promoure l’activitat econòmica entre els productors des d’un vessant de «qualitat, sostenibilitat i salut». Va ressaltar que hi ha la tendència de sensibilitat creixent per part del consumidor, que vol saber d'on vénen els productes. «És gent que està darrere la feina dels restaurants, sense ells seria impossible funcionar», va dir dels productors.

Josep Roca va subratllar que la participació al programa els ha permès descobrir petits productors i ajudar-los a sortir del mercat local: «el Celler té una notorietat i l'hem d'aprofitar per acompanyar el sector primari i aprofitar aquesta situació». Es va mostrar convençut que aquesta segona edició serà «molt més brillant» que l’anterior, i va subratllar que hi haurà «molta més gent» apostant per una nova mirada en la producció d'aliments.

En l'esdeveniment també va participar un dels guanyadors de l'edició anterior, Alfonso Chico, propietari de l’empresa murciana La Jonquera, que ha explicat que després dels premis va obtenir «un gran reconeixement per gran part de la societat» i que se li van obrir «moltes noves oportunitats».