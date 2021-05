Salut Empordà Cooperació (SEC), l’ONG de la Fundació Salut Empordà, destinarà 12.500 euros a un projecte al Senegal per adequar un nou centre de salut, a més de l'enviament de material i diversos aparells usats.

El projecte al centre de salut Thillé Boubacar va començar el 2017. Es tracta d'un consultori local que ha evolucionat de dispensari a centre de salut.

L'increment de professionals sanitaris ha suposat que hi hagi més activitat i per tal donar-hi resposta, des de Salut Empordà Cooperació ajudarà a millorar l’àrea obstètrica amb l’enviament d’una sèrie d’aparells i materials obstètrics i pediàtrics. Gràcies a la donació de la Clínica Santa Creu, disposaran d’una incubadora, set nius (bressols), tres llits, mobiliari divers i petit material fungible. I gràcies a la donació d’un particular, ja han rebut un ecògraf.

També s’ha actuat per a millorar l’espai, ha informat l'ONG. El centre de salut està dividit en diferents pavellons i, per tal d’aïllar-los de l’exterior, s’ha construït una tanca perimetral de la zona obstètrica. Les tasques han anat a càrrec dels veïns de la comunitat i el SEC ha assumit el cost dels materials.

Millores a la farmàcia

A més de l’àrea obstètrica, es millora la de Farmàcia. Amb l’objectiu de preservar els medicaments de les altes temperatures i dels talls de llum, Salut Empordà Cooperació els proveirà d’un aparell d’aire condicionat i d’un generador. També es donarà suport en la creació del Laboratori, amb l’enviament d’un aparell d’Hematologia, un de Bioquímica, amb els reactius corresponents, i d’un microscopi, en aquest cas donat per la Fundació Salut Empordà.

Part d’aquests materials i aparells ja han arribat al centre de salut de Thillé Boubacar i d’altres s’han enviat per transport naval. Està previst que arribin al seu destí al mes de juny.

D’altra banda, l’ONG continua amb els projectes locals de l’Alt Empordà. En aquest primer trimestre de 2021, el préstec de material ortopèdic ha igualat l’activitat d’altres anys en què no hi havia la pandèmia de la Covid-19. I en el cas del projecte de donació de medicaments, s’han doblat les persones ateses respecte al 2020.