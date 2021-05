L’Ajuntament de Figueres ha anunciat avui per l’any vinent el grau superior en Transport i Logística per donar resposta a les necessitats de les empreses de la comarca i crear ocupació qualificada. El curs s’impartirà a l’Institut Cendrassos el curs vinent amb 30 places i una durada de dos anys.

Els estudis postobligatoris formaran els alumnes per organitzar, gestionar i controlar les operacions del transport de mercaderies i de viatgers en l’àmbit nacional i internacional, i en planificar i gestionar les activitats logístiques d’una empresa, d’acord amb la normativa vigent i els objectius de l’empresa. També en el marc de la qualitat, seguretat i respecte ambiental.

A la comarca el sector de la logística i el transport és un sector emergent que necessita personal qualificat. El Logis Empordà, a més, està en creixement i s’hi esperen empreses com Amazon que generarà uns 200 llocs de treball i que requerirà personal.

El sector públic ha col·laborat amb el privat per coordinar la formació amb les necessitats empresarials i implicar les empreses en l’acolliment d’estudiants de cicles formatius per fer pràctiques.

L’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, va explicar ahir que «fem un pas endavant en l’aposta per la formació professional a la ciutat, un pas endavant per a la reactivació econòmica de Figueres» que passa per apostar per sectors industrials «per a la diversificació econòmica, per a la creació d’ocupació de qualitat i per fomentar i augmentar la competitivitat d’empreses i treballadors per tal de diversificar el nostre model econòmic i reforçar els sectors en els quals som forts». Fins ara el cicle només s’ha pogut fer a Olot i Vic i és una de les preocupacions de les empreses de la zona com Transport Padrosa, tal com es va explicar al primer Saló dels Oficis a Figueres.

Mancances a la comarca

El president de Transports Padrosa, Pere Padrosa, va posar de manifest que es tracta d’un sector emergent i «amb futur» a la comarca. També va dir que el sector de la logística a l’Alt Empordà genera més de 2.500 treballadors directes però amb «certes mancances o deficiències».

Durant el Saló dels Oficis on es va presentar el nou cicle, el president de la Fundació dels Oficis, August Conesa, va assegurar que les grans deficiències que hi ha al món laboral són, precisament, els oficis. «Abans dèiem als nostres fills que estudiessin una carrera. Nosaltres el que volem és que tinguin un ofici amb què segur que tindran feina», remarca. Conesa també va avançar que estan treballant per portar a la ciutat un grau superior en electromecànica.