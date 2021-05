Roses torna a celebrar la Fira de la Rosa del 3 al 6 de juny, després d’un any en suspens per la covid-19. Una vegada a la programació hi haurà la campanya «1.000 Roses a Roses» durant la qual es conviden dones d’arreu que es diguin Rosa, Rosita, Roser, Rosor o Rosó i els seus compostors o derivats, en qualsevol idioma, a degustar el Menú de la Rosa. La fira comptarà amb exposicions, ornamentació floral, entre altres activitats.

Les activitats començaran amb les tradicionals catifes de Corpus amb què els establiments comercials ornamenten diferents carrers del centre de Roses.

L’endemà tindrà lloc la inauguració de les exposicions de flors i roses instal·lades al Teatre Municipal de Roses, a càrrec de l’Associació d’Amics de les Roses de Sant Feliu de Llobregat, mentre que a la plaça de l’Església lluirà la decoració ideada pels alumnes del Cicle Formatiu de grau mitjà d’Activitats Comercials del Centre Escolar Empordà.

Els establiments comercials rosincs participaran un any més en la missió de fer protagonistes absolutes a roses i flors, i un total de 51 botigues s’fhan unit a la campanya «Decora el teu aparador amb motius florals».

Durant la fira es pot degustar el Menú de la Rosa.