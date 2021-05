La plataforma Stop al macroparc eòlic marí del nord de la Costa Brava ha presentat una recreació de com quedaria el projecte un cop finalitzat. L'estudi, fet per la biòloga i paisatgista Anna Zahonero, mostra "l'impacte terrible" que té pel territori, tal i com porta denunciant l'entitat des que es va fer pública la voluntat de col·locar molins de vent en aquesta zona situada al golf de Roses (Alt Empordà). Des de l'entitat lamenten que no s'ha tingut en compte el mar com a patrimoni natural i ho comparen amb posar els aerogeneradors a Montserrat. Zahonera proposa com a solució la instal·lació dels molins de vent a una distància, d'almenys, 70 quilòmetres mar endins, per evitar l'impacte mediambiental.

Nou intent per aturar el macroparc eòlic que volen impulsar l'empresa Blue Float Energy i el grup d'enginyeria SENER a la Costa Brava Nord. La plataforma contrària que s'ha creat per aturar-lo ha elaborat una recreació per fer evident "l'impacte terrible" que tindria per al territori. La projecció permet veure diferents punts de la Costa Brava des d'on es "farien evidents" els molins. "Ho hem fet amb les dades que les empreses ens han donat i sobreposant-les a les imatges", explica la biòloga i paisatgista, Anna Zahonero, que és la impulsora del treball.

Zahonero lamenta que "no s'ha tingut en compte" el mar com a element patrimonial i ha comparat la zona amb la muntanya de Montserrat. "És evident que no ens imaginem una sèrie de molins en una zona com aquesta. Doncs al mar tampoc, perquè és un element patrimonial per a la gent de l'Empordà", explica.

Per la seva banda, l'arquitecte i membre de l'entitat, David Abad, ha destacat que, a més de l'impacte visual, el macroparc obligarà a "trinxar el territori", perquè caldran línies elèctriques per transportar l'energia.

El vídeo que han presentat aquest dissabte al centre cívic de Sant Pere Pescador, s'ha fet renderitzant imatges de setze de punts diferents de la Costa Brava, entre els quals, alguns d'emblemàtics com la Cala Jóncols, la Cala Montjoi o la Torre del Sastre de Roses. A més, també es poden veure les platges de Sant Pere Pescador, Pals, Sa Tuna, Fornells, el Cap de Begur o el passeig d'Empúries.

A 70 quilòmetres

Zahonero assenyala que la recreació demostra que "no hi ha hagut cap mena de sensibilitat pel paisatge" i proposa col·locar els aerogeneradors a 70 quilòmetres de la costa. La biòloga reivindica que "el mar i el paisatge han de tenir la consideració d'element patrimonial" i conclou que el projecte "sobrepassa les condicions estàndard que es donen a nivell europeu", per aquest tipus d'instal·lacions.

"No se n'ha trobat cap altre que tingui uns molins de les dimensions del parc Tramuntana", remarca Zahonero, que recorda que n'hi ha que tenen més aerogeneradors dels que proposa el projecte però estan més allunyats de la costa.

En la presentació del render al Centre Cívic de Sant Pere Pescador hi han assistit alcaldes i regidors de les poblacions afectades i representants dels consells comarcals de l’Alt i el Baix Empordà, i membres de la plataforma.