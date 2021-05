La plataforma Stop al macroparc eòlic marí del nord de la Costa Brava ha presentat una recreació de com quedaria el projecte un cop finalitzat. L'estudi, fet per la biòloga i paisatgista Anna Zahonero, mostra "l'impacte terrible" que té pel territori, tal i com porta denunciant l'entitat des que es va fer pública la voluntat de col·locar molins de vent en aquesta zona situada al golf de Roses (Alt Empordà). Des de l'entitat lamenten que no s'ha tingut en compte el mar com a patrimoni natural i ho comparen amb posar els aerogeneradors a Montserrat. Zahonera proposa com a solució la instal·lació dels molins de vent a una distància, d'almenys, 70 quilòmetres mar endins, per evitar l'impacte mediambiental.