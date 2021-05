Nou investigadors experts han signat un manifest per expressar la seva "extrema preocupació" per l'impacte mediambiental que pot generar el parc eòlic marí de Roses (Alt Empordà). Els signants, de la Universitat de Girona (UdG), la Universitat de Barcelona (UB) i del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) alerten dels "grans dubtes" que presenta el projecte de les empreses Blue Float Energy i SENER. Els investigadors demanen que es faci un estudi "urgent" d'alternatives al parc eòlic 'Tramuntana' del nord de la Costa Brava i assenyalen que l'impacte es deuria a diversos motius com les dimensions, o la fragilitat ecològica de la zona on està previst construir-lo.

En aquest sentit, el manifest recorda que el projecte s'inicia amb 36 aerogeneradors, però que l'objectiu seria ampliar primer fins a 65 i després arribar als 84 molins de vent, per tal de poder obtenir el 90% de consum d'electricitat que necessita la demarcació de Girona. Els experts remarquen que això situaria el parc alt-empordanès com un dels més grans d'Europa i de la Mediterrània. En relació a la fragilitat ecològica de l'espai on es construiria, els nou investigadors remarquen que hi ha dues reserves marines, una àrea protegida una zona d'especial protecció per a aus i els Aiguamolls de l'Empordà, per on s'haurien de fer passar cables per transportar l'electricitat.

A més, també alerten dels danys ecosistèmics "a gran escala" que provocaria el parc per la important dinàmica biològica i oceanogràfica de l'entorn. En aquest punt, el manifest carrega contra el projecte presentat per les empreses, ja que, asseguren els experts, es pot produir un potencial empobriment al sud de la zona afectada i el conseqüent "impacte negatiu" sobre el reclutament de moltes espècies de peixos, incloses les d'interès pesquer.

També alerten que els creixents fenòmens meteorològics provocats pel canvi climàtic poden provocar danys en aparells i, de retruc, al medi natural. Finalment, també lamenten l'impacte paisatgístic del parc eòlic, que també denuncia la plataforma que s'ha creat recentment per intentar aturar el projecte.

Els experts que signen el document conclouen que tot plegat "genera molts dubtes sobre les repercussions econòmiques, socials i culturals" d'aquest tipus d'instal·lacions, en relació a la pesca, el turisme i la ciutadania. El manifest s'emmarca en una demanda de protecció dels sistemes marins en general davant la proliferació de parcs eòlics, però posen el projecte 'Tramuntana' com exemple d'estudi.

Els signants son Josep Lloret (Professor Agregat de la Universitat de Girona), Antonio Turiel (Investigador Científico de l'Institut de Ciències del Mar, CSIC), Rafael Sardá (Investigador Científico del Centre d'Estudis Avançat de Blanes, CSIC), Jordi Solé (Professor Agregat de la Universitat de Barcelona), Alberto Olivares (Investigador contractat de projecte al Centre d'Estudis Avançat de Blanes, CSIC), Ana Sabatés (Investigadora Científica de l'Institut de Ciències del Mar, CSIC), Elisa Berdalet (Investigadora Científica de l'Institut de Ciències del Mar, CSIC), Josep Maria Gili (Professor d'Investigació del CSIC) i Josep Vila Subirós (Titular d'Universitat de la Universitat de Girona).