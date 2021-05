L'Audiència de Girona ha jutjat una acusada de fer una donació d'una propietat situada a Viladamat al seu fill per evitar que la Tresoreria de la Seguretat Social li embargués per cobrir un deute. La fiscalia l'acusa d'un delicte de frustració en l'execució i sol·licita 5 anys de presó i multa de 9.000 euros. Segons l'acusació pública, la processada era administradora d'una empresa que va contreure un deute de més de 127.000 euros amb la Seguretat Social i va transferir la propietat al fill l'abril del 2015 "frustrant així l'embargament". La defensa sosté que no va cometre cap il·legalitat. Durant el judici, el president del tribunal ha assenyalat la manca de mitjans i els problemes constants per fer videoconferències.

Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia, entre el juny del 2011 i el novembre del 2014 l'acusada era l'administradora d'una empresa que va contreure un deute de 127.437,96 euros amb la Tresoreria de la Seguretat Social. A l'hora de fer la reclamació del deute, i com que l'empresa no comptava amb suficients actius, la Seguretat Social va dirigir la reclamació a l'administradora, com a responsable solidària. L'acusació pública apunta que el novembre del 2014 li va notificar una mesura cautelar d'embargament preventiu de béns que afectava aquesta finca de Viladamat que, segons han concretat al judici, era l'habitatge habitual de la família. Unes accions que van caducar mentre es resolien els recursos que la processada va interposar tant per la via administrativa com al jutjat contenciós administratiu. "Paral·lelament, amb coneixement del procediment d'embargament preventiu contra la finca de la seva propietat i de les quantitats que devia a la Tresoreria General de la Seguretat Social, es va aprofitar de la caducitat de les mesures cautelars per, amb ànim d'impedir el cobrament de les mateixes, realitzar la donació a favor del seu fill el 27 d'abril del 2015", ha subratllat la fiscalia. Amb aquesta donació rubricada davant notari, sosté l'acusació pública que va "frustrar l'embargament" i va impedir que la Seguretat Social pogués utilitzar la propietat per cobrir el deute perquè "ja no pertanyia a l'acusada".

La processada ha afirmat que va fer la donació de la propietat al fill perquè feia temps que havia expressat que volia viure a Viladamat: "És el nen i es va fer així". A més, la seva defensa remarca que quan es va fer l'operació davant notari les mesures cautelars encara no havien caducat i que la documentació recull totes les "càrregues" que pesaven sobre la propietat, també la possibilitat d'embargament. El lletrat subratlla que el procediment conté "nombrosos errors" i apunta que la Seguretat Social els ha intentat "esmenar" atribuint una il·legalitat a la processada. També ha exposat que la dona tenia altres propietats que podrien haver servit per cobrir el deute però que la Seguretat Social no va optar per embargar. A banda dels 5 anys de presó i la multa de 9.000 euros, la fiscalia també vol que l'acusada indemnitzi la Tresoreria de la Seguretat Social amb 127.437,96 euros, la quantitat que es devia.

Problemes amb les videoconferències

Al judici han declarat l'acusada i el notari de manera presencial i la resta de testificals estaven previstes per videoconferència. Ja és habitual que a l'Audiència de Girona hi hagi problemes a l'hora de fer servir les tecnologies per declarar des de la distància i no s'han solucionat tampoc durant la pandèmia. "Espero que expliquin amb quins mitjans hem de treballar", ha dit el president de la secció quarta i del tribunal, Adolfo García Morales, a la premsa. El judici ha quedat vist per a sentència.