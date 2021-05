La Diputació de Girona ha matisat que l'informe sobre el parc eòlic projectat a la badia de Roses filtrat a la premsa "en cap cas és una manifestació de posicionament". La diputada de Medi Ambient de la Diputació de Girona, Anna Barnadas, ha recordat que el document l'han fet a demanda del Ministeri per a la Transició Ecològica per tenir les "consideracions prèvies" a l'estudi d'impacte ambiental. Barnadas ho ha avançat durant el plenari de la Diputació de Girona del mes de maig, en què s'ha aprovat una moció de l'AMI a favor de la creació d'una llei d'amnistia pels presos independentistes. El text ha comptat amb el suport de totes les formacions polítiques menys el PSC.

La Diputació de Girona s'excusa en què l'informe tècnic filtrat a la premsa sobre el parc eòlic que projecten a la badia de Roses és tan sols un encàrrec del Ministeri per a la Transició Ecològica abans de fer l'estudi sobre l'impacte ambiental. La diputada de Medi Ambient, Anna Barnadas, ha recordat que el Ministeri demana aquest informe tècnic a totes les administracions i entitats afectades pel projecte per tenir les "consideracions prèvies" a l'estudi.

Barnadas ha detallat que aquest document "posa en relleu" que "cal tenir en compte les afectacions en el medi terrestre i en el medi marí". Malgrat tot, la diputada ha matisat que "en cap cas" les conclusions de l'informe tècnic poden suposar "una manifestació de posicionament" envers el projecte.

La diputada ha afegit que el posicionament de la Diputació de Girona és molt clar: una "aposta" decidida "per a la transició energètica". Anna Barnadas ha recordat que ja han obert diverses subvencions als ajuntaments perquè aquests instal·lin plaques solars als edificis municipals i altres ajudes que impulsin noves vies de generació d'electricitat.

Barnadas també ha detallat que l'informe "no són al·legacions". El motiu de la filtració d'aquest informe recau en la petició de diversos ajuntaments, consells comarcals i associacions de saber com seria aquest informe. Finalment, la Diputació va acordar cedir el document als afectats perquè poguessin elaborar el seu propi informe i aquest s'ha acabat filtrant.

Moció per una llei d'amnistia

En el plenari del mes de maig, la Diputació de Girona ha aprovat una moció per demanar al govern espanyol que aprovi una llei d'amnistia i que alliberi els presos independentistes. El text és una iniciativa de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) que els propers dies s'anirà presentant a bona part dels consistoris i consells comarcals.

En la moció es demana aquesta llei d'amnistia per a tots els afectats per processos judicials arran del procés. A més, el document aposta per una "solució política" al conflicte català que "reconegui l'autodeterminació de Catalunya".

La moció ha comptat amb el suport de totes les formacions representades a la Diputació, menys el PSC que hi ha votat en contra. El portaveu socialista, Juli Fernández, ha encoratjat al nou Govern per negociar amb el govern espanyol a la taula de diàleg i ha lamentat que la moció no tingués "cap punt d'autocrítica" per part de l'independentisme.