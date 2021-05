La secció quarta de l’Audiència de Girona va jutjar ahir una dona acusada d’haver traspassat una propietat de Viladamat al seu fill de 19 anys per eludir un deute contret amb la Tresoreria de la Seguretat Social. L’empresa de la qual era propietària va acumular un deute de 127.437,96 euros amb la Tresoreria de la Seguretat Social que li van reclamar a ella com a responsable solidària.

L’organisme va iniciar un procés de reclamació del deute el 3 de març de 2014 que l’acusada va recórrer, però que finalment va acabar amb una mesura cautelar d’embargament de béns que se li va notificar el 3 de novembre de 2014.

L’acusada comptava amb diverses propietats, entre les quals un habitatge a Viladamat que la Seguretat Social pretenia embargar per recuperar el deute, prescindint de la resta perquè «acumulaven múltiples càrrecs hipotecaris». Llavors, segons indiquen les acusacions, «de forma paral·lela a la reclamació del deute i tot i saber que tenia un procediment obert contra seu», va decidir donar al seu fill la casa de Viladamat per eludir l’embargament i amb l’objectiu d’impedir el cobrament del deute. A més, ho hauria fet aprofitant que les mesures cautelars havien caducat.

L’acusada va assegurar que no tenia intenció d’eludir el deute i que va posar «a disposició» de la Seguretat Social les seves propietats. Sobre el traspàs de l’habitatge, va explicar que el va fer perquè el seu fill volia viure-hi. A conseqüència del traspàs, la Seguretat no va poder exigir el pagament ni embargar l’habitatge, ja que ja no estava a nom de l’acusada. «Ni tan sols va mantenir un ús de fruit de la propietat, i entenem que el motiu és que aquesta figura també és embargable», sosté la Fiscalia.

En canvi, la defensa sosté que quan es va fer la gestió notarial les mesures cautelars encara no havien caducat. De la mateixa manera, defensa que la documentació recull totes les «càrregues» que pesaven sobre la propietat, inclosa la possibilitat d’embargament.

Les acusacions la fan responsable d’un delicte de frustració en l’execució pels quals li demanen una pena de cinc anys de presó. A més li demanen una multa de 9.000 euros i que pagui els diners que deu en concepte d’indemnització a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Durant les declaracions dels testimonis per videoconferència, que cada vegada són més habituals, va haver-hi problemes de connexió. No és un fet puntual, i així ho va referir el tribunal al final del judici dirigint-se a la premsa perquè se sàpiga «en quines condicions hem de treballar».