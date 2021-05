Aquest dimecres ha aparegut la menor de 15 anys de Sant Miquel de Fluvià (Alt Empordà) que havia desaparegut de casa el 14 de febrer. La família havia interposat una denúncia als Mossos d'Esquadra i aquests estaven fent tasques d'investigació per localitzar-la. En paral·lel, la família havia difós cartells de la noia amb la seva descripció i dues fotografies seves per demanar a la gent que si la localitzava els avisés. Finalment aquest dimecres la jove ha comparegut davant d'un jutjat per dir que estava bé i que no l'havien segrestat.