Ferran Adrià ha rebut la fotografia d'un artista quàntic, Carlos Bernal després de descobrir una història que els unia des de fa més de tres dècades a l'Empordà.

L'obra fotogràfica és "Ocle 5" i pertany a la sèrie “Ocle” de l'artista, amb el sobrenom, iglessias ART PHOTO QUÀNTUM.

Després d'aquesta obra es troben una sèrie sincronicidades. Destaquen diferents històries.

Segons expliquen, en 1985, l'artista i la llavors la seva dona, en la seva lluna de me,l van parar a menjar en una fonda gairebé buida a l'Empordà. Durant la sobretaula, la dona major encarregada del local es va asseure a conversar amb ells mantenint una agradable xerrada que va durar hores i en acomiadar-se com a confidència els va comentar que en aquelles dates tenia un noi fent el servei militar i que quan tornés es convertiria en el millor cuiner del món.

En l'estiu de 2020 Iglessias era testimoni d'un vaixell pesquer que portava les seves xarxes a vessar d'algues vermelloses. L'endemà, a la platja, va veure com aquestes algues sedimentades en la sorra creaven unes formes sinuoses que li van inspirar per a crear una sèrie de fotografies abstractes.

"Les va pujar a Instagram després d'editar-les i el crític d'art Joan Lluís Montané es va posar en contacte interessat sobre el ocle, i quan va buscar en internet per a informar-se millor, va aparèixer un article del diari El Mundo titulat: El miracle del ocle asturià: de deixalla de la mar a or vermell de l'alta cuina.

"Em va encantar saber que Ferrán Adrià, va ser l'alquimista que va ajudar tanta gent a sortir de l'escassetat”, comenta l'artista.

La sèrie de sincronicidades va motivar que Iglessias contactés amb Ferrán Adrià per a contar-li la seva extraordinària història i fer-li arribar una de les fotografies de la sèrie.

El fet que a Ferrán Adrià li encantés la història que els vinculava va suposar per a l'artista el millor fermall a una curiosa connexió.

Part del treball de l'artista s'exposarà el mes de juny en el restaurant Art & Paladar del Madrid. Carrer del Gral. Pardinyes, 62.

De la publicitat a artista quàntic

Els seus començaments en l'art va ser a l'edat de 20 anys, encara que el va deixar, per a prendre la via de la fotografia publicitària arribant a realitzar campanyes internacionals.

En la cúspide de la seva carrera com a fotògraf de publicitat, va decidir deixar-ho tot per a dedicar-se a l'art quàntic, com ho anomena ell, ja que va experimentar un canvi de consciència que li va marcar profundament i va tenir la necessitat d'expressar amb el seu art la seva extraordinària nova visió de la realitat.

L'art quàntic, com prefereix cridar-lo, iglessias, és el resultat d'un canvi de consciència que va experimentar anys enrere. Encara que va ser un retrobament per l'Excel·lència Professional.