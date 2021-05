Un brot de coronavirus al centre penitenciari de Puig de les Basses ha contagiat un total de 36 persones, entre els quals hi ha 34 interns i dos treballadors del centre. Segons va avançar el sindicat CSIF, el brot ha obligat a confinar tots els interns del mòdul 6 a les seves cel·les.

El mateix sindicat afirma en un comunicat que dissabte passat es van detectar els quatre primers casos, que es van aïllar, però les PCRs realitzades han fet aflorar la resta de casos. CSIF lamenta que «aquest nou brot es deu al fet que els interns no realitzen cap mena de quarantena quan tornen al centre penitenciari després d’haver gaudit d’un permís de 48 hores, tal com es feia inicialment». També apunten amb «gairebé total seguretat» que l’origen del brot és extern. És per això que exigeixen als responsables dels Serveis Penitenciaris catalans que «es continuïn aplicant les mesures de prevenció i seguretat».

Fonts de Justícia van confirmar el brot a aquest diari però van afirmar que l’origen és «intern» i que no té «cap relació» amb algun permís. També van destacar que tots els positius són asimptomàtics i que ja hi ha un 71% d’interns i un 77% de funcionaris vacunats.

Salut va recordar que les quarantenes només les fan persones que tenen coronavirus o contactes estrets.

Situació als geriàtrics

D’altra banda, Salut va anunciar ahir que les residències Pla de Martís d’Esponellà i Zoilo Feliu de la Bisbal tornen a ser verdes un cop superat el brot de covid-19, és a dir, sense cap resident contagiat o aïllat per covid-19. Els darrers cribratges fets als dos centres han permès completar el procés de desaïllament dels usuaris iniciat la setmana passada. El balanç del geriàtric d’Esponellà és de 16 residents i 6 treballadors contagiats i una mort. El de la Bisbal és de 33 usuaris i 5 treballadors contagiats i dues morts.

Actualment, totes les residències de la Regió Sanitària de Girona són verdes, excepte una que és taronja. Aquest estat significa que hi ha casos però la situació està controlada. Salut va confirmar que hi ha un geriàtric amb un treballador contagiat però no en va especificar la ubicació.

Finalment, respecte a les dades d’ahir, la pressió assistencial segueix baixant a Girona. De fet, el nombre d’ingressats per coronavirus és el més baix en set mesos. Ahir n’hi havia 113 i d’aquests, 38 estan en situació crítica. Salut va notificar 119 positius, un 13% menys que el dia anterior, i cap nova defunció. Els indicadors de contagi també van seguir baixant.

La situació a Catalunya va seguir una evolució similar tot i que els crítics van repuntar lleugerament. Es van notificar 1.185 casos nous i 12 morts. Els indicadors de contagi es van mantenir estables.