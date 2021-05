Generalitat i Ajuntament de Castelló d'Empúries estan fent una prova pilot per eliminar els herbicides en la jardineria urbana. Les diferents tècniques s'estan assajant al barri del Puigmal. Entre d'altres, es treuen les males herbes manualment i també s'estan posant plantes aromàtiques als escocells. A més, s'avaluarà quant costen diferents mètodes per eliminar la vegetació que creix de manera espontània en espais públics sense haver de fer servir productes fitosanitaris. La prova pilot es fa amb jardiners de l'empresa municipal de serveis Castelló 2000 i amb joves del programa d'inserció laboral Okup'Alt, que impulsa el Consell Comarcal de l'Alt Empordà. L'objectiu és prioritzar mètodes alternatius per controlar les herbes.

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el Departament d'Agricultura estan fent una prova pilot per gestionar la vegetació al barri del Puigmal sense fer servir herbicides. L'assaig permetrà avaluar el cost de diferents mètodes de gestió de la vegetació espontània als espais públics i divulgar també els beneficis que hi hagi flora en espais on fins ara no se n'acceptava la presència.

Segons explica la Generalitat, "cada vegada hi ha més consistoris que busquen i apliquen estratègies per reduir l'ús de fitosanitaris (insecticides, fungicides, herbicides...) als seus espais verds públics". El Departament també constata que cada cop la ciutadania està més conscienciada. I que, en paral·lel, les normatives cada dia són més restrictives amb l'ús de fitosanitaris dins l'àmbit urbà.

Naturalitzar els espais urbans

Per això, l'objectiu de la prova pilot és avançar cap a la naturalització dels espais urbans i eliminar els herbicides. Les estratègies per reduir-ne l'ús passen per prioritzar mètodes alternatius a l'hora de controlar les males herbes. Però també per canviar la concepció ciutadana, i que s'accepti que hi puguin haver plantes en llocs on fins ara no és habitual.

Per això, entre d'altres, els jardiners municipals i els joves del programa d'inserció laboral treuen les males herbes de manera manual i també planten espècies aromàtiques als escocells. En paral·lel, la prova pilot també té una vessant educativa i pedagògica. Per això, l'Ajuntament ha editat cartells informatius per explicar els objectius de l'assaig i ha organitzat diverses activitats i xerrades informatives amb els alumnes de l'institut escola El Bruel (situada al barri del Puigmal).