Els Mossos d’Esquadra han detingut un lladre que va robar en una casa escalant per la façana. El propietari el va sorprendre a dins de l’habitatge, va fugir però els Mossos el van localitzar poc després. Com a dada curiosa, el jove anava tacat de la pintura de l’habitatge on acabava d’entrar a robar. L’arrestat és un jove de 19 anys, de nacionalitat marroquina i veí de Girona. L’acusen de ser el presumpte autor d’un delicte de robatori amb força a domicili.

Els fets es remunten a primera hora del matí de dijous, quan una patrulla de la comissaria de Figueres feia patrullatge preventiu quan un ciutadà els va requerir al carrer de la Jonquera. L’home els va dir que acabava de sorprendre un jove a casa i l’havia foragitat.

Els agents van anar fins a la casa i van comprovar que el primer pis i el garatge estava regirat, i que el lladre hauria entrat escalant pel balcó d’uns tres metres amb l’ajuda d’un cable. Un cop a dalt havia forçat la finestra del primer pis per accedir-hi. Els Mossos van buscar per la zona, i a uns 400 metres van trobar un jove que coincidia amb la descripció.

El van identificar i escorcollar. A més, tenia taques de pintura de color verd a la roba i als guants, la pintura d’algunes de les estances de l’habitatge on havia entrat. Els Mossos el van detenir i a més van comprovar que ja tenia objectes preparats per emportar-se. L’arrestat, amb antecedents policials va passar l’endemà a disposició judicial i va quedar lliure amb càrrecs.