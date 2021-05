Un jove de 24 anys ha resultat ferit en caure per una claraboia del far de Cadaqués. El SEM l'ha evacuat ferit de poca gravetat a la Vall d'Hebron.

Segons ha explicat l'amic que anava amb ells als Mossos, en el moment dels fets anaven beguts i havien pujat a l'equipament escalant. Quan el seu company ha caigut d'uns cinc metres d'altura després de trencar-se la claraboia i un fals sostre.

El succés s'ha desencadenat cap a les set del matí, el telèfon 112 ha rebut l'avís del company del ferit que el seu amic havia caigut al far de Cadaqués.

A lloc s'hi ha desplaçat la Policia Local, el SEM, els Bombers i els Mossos d'Esquadra.

Els Bombers, que han desplaçat a lloc quatre dotacions, han rescat el jove accedint a la sala del far on havia caigut i fent ràpel. Posteriorment, han facilitat l'accés perquè la resta d'efectius d'emergència poguessin actuar. El noi ha caigut d'uns cinc metres d'altura i ha patit diverses lesions.

El SEM que ha tractat el noi ha enviat a lloc dues ambulàncies i l'helicòpter. Finalment, ha avaluat l'estat del ferit com a poca gravetat i l'ha evacuat a l'hospital de la Vall d'Hebron. El jove de 24 anys és de nacionalitat espanyola i seria veí de la província de Barcelona.

Anaven beguts

Els Mossos d'Esquadra, que també s'han desplaçat al lloc junt amb la Policia Local, han pres declaració al jove que estava amb ell i ha explicat, segons la policia, que havien pujat escalant l'equipament i que estaven caminant per la teulada del far i se'ls ha trencat el fals sostre. Els Mossos consideren el fet com a accidental, ja que també el testimoni els ha admès que havien pujat beguts i de fet, presentaven signes d'ahir-hi. Per tant, s'apunta a una bretolada que podria haver acabat molt pitjor. Per tant, es descarta cap intencionalitat d'entrar a l'equipament, que estava tancat, per robar-hi ni res similar.