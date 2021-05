El sector de la restauració va poder reobrir els seus establiments amb més normalitat a principis d’aquest mes de maig. El municipi de Castelló d’Empúries té una àmplia oferta gastronòmica. Entre Empuriabrava i el nucli històric, hi ha registrats uns 120 restaurants (95 a Empuriabrava i 15 a Castelló). La regidora de Turisme de l’Ajuntament castelloní, Xon Hugas, manifesta que «és molt bona notícia la reobertura dels bars i restaurants fins a les onze de la nit, ja que és un atractiu més per al visitant, tant pel que ve a passar un dia com pel que pernocti, així com, també, per als propietaris de segones residències».

La situació de la restauració al municipi costaner ha sigut delicada, no només per les restriccions sanitàries sobre l’horari d’obertura, sinó, també, motivades per les restriccions a la mobilitat. «Diria que aquestes últimes són les que ens han afectat més, també, al sector de l’allotjament i al comerç.

El fet que França estigués tancada també ens ha suposat un cop molt dur», matisa Hugas. El turisme de proximitat ha ajudat molt el sector de la restauració, i ara amb les noves normes és possible que es recuperi.

Molts dels establiments que hi ha estan oberts durant tot l’any. Destaca l’estrella Michelin de l’hotel Restaurant Empòrium, amb les millors hamburgueses davant de la platja.

Castelló ofereix una cuina tradicional catalana amb productes de proximitat i locals, i hi ha espais idíl·lics, com el Portal de la Gallarda, l’hotel Canet i la confecció dels menús més elaborats de l’Empòrium.

Empuriabrava, i a causa del gran nombre de residents estrangers i visitants, ofereix una cuina gastronòmica molt més diversa. El restaurant Escribà, que acaba d’obrir, acompanya grans restaurants, que fa molts anys que treballen i que ofereixen una cuina internacional de gran qualitat. La cuina francesa està molt ben representada gràcies al gran volum de francesos, amb el restaurant O di Vin, Nord et Sud i el doble W, a l’estiu. La gran oferta a la platja, encapçalada per l’Enjoy i Txot’s, i fins i tot la cuina holandesa, amb el Willys i el Beach Bus a la platja. L’AMS ofereix també, a la platja, una cuina més tradicional i del país. El Bistró Montserrat figura entre els destacats,Casa Gallego i la Farigola, entre d’altres. El turisme és un dels elements claus per sostentar el sector.