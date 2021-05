El grup municipal d’Esquerra Republicana a Vilafant va denunciar durant el ple municipal del mes de maig que l’equip de govern està cometent una «negligència mediambiental» en l’adequació dels camins a l’entorn del riu Manol.

Els republicans van manifestar que «l’actuació d’eixamplament dels camins que s’està fent en els camins a l’entorn del Riu Manol, al terme municipal de Vilafant, no respecta els criteris mediambientals».

Segons el seu portaveu municipal, Sergi Palomeras, «s’està destrossant el bosc de ribera, molt delicat i amb plantes diferents als boscos típics mediterranis». Va afegir que «amb aquesta actuació, apareixeran més fàcilment plantes invasores com la canya (Arundo donax) que tindrà el camí lliure per ocupar espai».

«S’han triturat les canyes existents i les restes estan al terra, cosa que permet el seu rebrot i facilita la seva expansió per la poca competència de l’espai», va afegir.

A més el portaveu republicà va explicar que aquest bosc de ribera protegeix la llera quan hi ha crescudes sobtades del riu Manol i que l’actuació amb maquinària ha fet una destrossa de nius de fauna diversa i autòctona.

Palomeras també va alertar que en aquests camins més amples hi podran passar motos, quads i altres vehicles motoritzats. ERC ha demanat l’aturada dels treballs i el replantejament del projecte «fins que no es compti amb un assessorament mediambiental i abans no sigui massa tard».