L'hotel Cala Jóncols de Roses (Alt Empordà) ha obtingut el certificat de turisme sostenible Biosphere i s'ha convertit en el primer de la Costa Brava a aconseguir aquesta acreditació internacional per la seva aposta per la sostenibilitat i la cura del medi ambient. La distinció la concedeix l'Institut de Turisme Responsable, un organisme independent que promou accions i programes de desenvolupament sostenible en l'àmbit turístic. I és que l'establiment, que funciona des del 1955, ha impulsat un sistema innovador per aconseguir tancar el cercle i convertir-se en un hotel 'Residu Zero', a banda d'eliminar el plàstic dels envasos d'aigua, rentar la roba amb ozó o utilitzar un motor de la barca insonoritzat per generar menys impacte acústic.

L'espai, a més, ha introduït un ramat de xais que controla el sotabosc i el rec del jardí es fa amb aprofitament d'aigua, entre d'altres. "Creiem que el parc s'ho mereix, que l'hem de guardar i intentar preservar entre tots", ha assegurat un dels seus propietaris, Juanma Gómez.

Situat en un enclavament únic i en ple Parc Natural del Cap de Creus, l'hotel Cala Jóncols s'ha convertit en el primer hotel de la Costa Brava a aconseguir l'acreditació Biosphere, que concedeix l'Institut de Turisme Responsable.

Fa anys que l'establiment hoteler treballa en l'àmbit de la sostenibilitat i, mica en mica, ha anat adaptant les seves instal·lacions per generar un menor impacte sobre el medi i, alhora, tancar el cercle. L'hotel, que compta amb un restaurant, una petita vinya i dos centres de submarinisme a Roses, ha impulsat un sistema de gestió residu 0 que permet valoritzar pràcticament tots els residus que s'hi generen.

Per fer-ho, compten amb una compostadora amb tecnologia d'última generació, que permet tracta 'in situ' els residus orgànics i transformar-los en adob per a la vinya, l'hort i el jardí. També seleccionen i compacten el paper, el cartró, el plàstic i el vidre i han eliminat el plàstic dels envasos d'aigua. Amb la reducció del volum d'envasos, a més, han disminuït en un 80% la freqüència de retirada i, per tant, també un 80% les emissions de CO2 al medi ambient.

D'altra banda, compten amb una depuradora pròpia que permet reaprofitar les aigües residuals i l'aigua que es consumeix prové del pou, després de purificar-se a través d'un sistema d'osmosi. L'hotel es neteja amb aigua hidrolitzada –un sistema molt eficaç en l'eliminació de bacteris i virus- i la roba es renta amb ozó, un mètode que permet rentar amb aigua freda i generar un estalvi del 30% d'aigua i del 50% de detergent.

A banda d'això, tenen una barca amb motor insonoritzat i aïllat físicament per generar menys impacte acústic i promouen la preservació del medi marí amb tres professionals acreditats pel Parc Natural del Cap de Creus. A més, han introduït un ramat de xais per la neteja del sotabosc i no s'apliquen adobs artificials perquè al jardí hi ha plantes adaptades al clima mediterrani.

En l'àmbit social, promouen el consum de productes Km0 i demana als seus proveïdors que col·laborin en la millora de la sostenibilitat, entre d'altres.

La sostenibilitat, "irrenunciable"

A l'acte de lliurament de l'acreditació, hi ha participat el director de Ports i Transports, Joan Pere Gómez, que ha avalat la trajectòria de l'establiment des de diverses generacions. Gómez ha afirmat que s'han "avançat" als temps però "només així aconseguirem deixar un entorn millor als nostres fills".

També l'alcaldessa de Roses i presidenta de la Junta Rectora del Parc Natural de Cap de Creus, Montse Mindan, ha lloat les accions de l'hotel i ha dit que a hores d'ara "la sostenibilitat de la destinació és ja una qüestió irrenunciable". "Aquest exemple vostre el posem en relleu per mostrar al món el camí que hem de seguir i que vol Roses com a destí turístic sostenible", ha remarcat.

Per la seva banda, el vicepresident segon del Patronat de Turisme, Jordi Masquef, ha assegurat que l'ecoturisme és "clau". "Heu estat molt valents en una època molt difícil on molts pleguen veles", ha dit. A banda d'això, ha assegurat que la Diputació estarà "al costat del territori" davant de projectes com el parc eòlic marí que es projecta al golf de Roses. "Ens ha costat molt tenir-lo i no és qüestió de tirar-ho per la borda", ha insistit.