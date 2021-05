Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una plantació de marihuana que hi havia en una casa adossada de Vilajuïga. A més, la policia ha detingut tres homes i una dona com a responsables del cultiu. Tenen entre 37 i 56 any i tots ells tenien domicili a l'Alt Empordà (Roses, Castelló d'Empúries i Figueres). Els Mossos han comissat 14 kg de marihuana que guardaven els quatre detinguts, 630 testos amb la tija tallada i 40 plantes. També s'han emportat tota la complexa infraestructura que tenien pel cultiu intensiu de droga. Els agents han intervingut focus, transformadors elèctrics, caixes de ventilació, splits i fertilitzants.

La investigació dels Mossos d'Esquadra va començar el 4 de març quan van tenir coneixement que hi havia un cultiu de marihuana a l'interior d'una casa adossada a Vilajuïga. Els agents van anar fins al domicili per fer indagacions i van comprovar que es podien escoltar aparells de climatització en funcionament durant tot el dia, llums de color groguenc que es veien de nit i tanques que impedien veure l'interior de la casa.

En paral·lel, els agents van rebre que l'empresa elèctrica informava que el comptador estava punxat i en aquella casa hi havia un consum molt elevat a l'habitual d'un àmbit domèstic.

En base a aquests indicis, els agents van fer un seguiment dels moviments que hi havia a la casa i van veure que un cotxe sempre carregava el mateix tipus de material.

El 24 de maig van aturar el vehicle i van comprovar que a dins hi havia bosses de plàstic de grans dimensions plenes de plantes de marihuana i alguns cabdells. Davant de les evidències, els Mossos van detenir els dos ocupants del cotxe. Els homes portaven 14 kg de droga a sobre.

Després de la troballa, el mateix matí van fer una entrada a la casa i allà van comissar 630 testos que tenien la tija de la planta tallada, perquè ja havien recollit els cabdells. A més, hi havia 40 plantes de cànnabis i una complexa infraestructura per cultivar la droga. Els agents van intervenir focus, transformadors elèctrics, caixes de ventilació, splits i fertilitzants. Abans de l'escorcoll de la casa, els Mossos van detenir dues persones més que s'encarregaven del manteniment de les plantes.

La policia considera que els tres homes i la dona són autors d'un delicte contra la salut pública i un altre de frau de fluid elèctric. Els tres homes tenen antecedents i el 25 van passar a disposició judicial. La dona va quedar en llibertat després de declarar en les dependències policials però caldrà comparèixer davant del jutge quan sigui requerida.