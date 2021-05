Els promotors del Parc Tramuntana, el parc eòlic marí projectat al golf de Roses (Alt Empordà), han engegat dues campanyes de seguiment d'aus marines i cetacis. Un equip d'ornitòlegs i observadors de cetacis estan fent monitoritzacions amb l'objectiu "d'identificar i caracteritzar les espècies presents a l'àrea del projecte" i avaluar "possibles afectacions sobre la fauna", així com mesures a adoptar per "mitigar" possibles impactes. Les campanyes s'emmarquen en els estudis de caracterització ambiental de la zona d'implementació del parc.

Segons els seus impulsors, els resultats proporcionaran una informació de "gran valor" no només en el disseny del projecte sinó també per als tres parcs naturals (Cap de Creus, Aiguamolls de l'Empordà i Montgrí, les Illes Medes i Baix Ter) que hi ha a la zona, "gràcies a la periodicitat, la freqüència i els punts d'observació".

En aquest sentit, asseguren que estan seguint les pautes "més exigents" per fer els estudis d'impacte ambiental en l'àmbit marí i que han optat per intensificar la freqüència de monitorització "més enllà de les pràctiques habituals". Així, han establert campanyes quinzenals durant els mesos de més activitat i mensuals per a la resta de l'any.

De fet, les campanyes, que consisteixen en albiraments per identificar i censar les espècies, duraran un any i permetran caracteritzar un cicle biològic anual "complet".

Els promotors asseguren, a més, que estan en contacte permanent amb els parcs naturals, que els han proporcionat informació històrica sobre les espècies i a qui, per contra, proporcionen totes les dades recollides. A més, els han ofert la possibilitat de participar en les campanyes d'observació al mar per aconseguir noves dades.

Els impulsors del projecte preveuen engegar-ne la tramitació aquest estiu, malgrat la forta oposició que hi ha al territori. Han insistit en reiterades ocasions que l'impacte seran "mínim" i que oferiran compensacions però els detractors asseguren que els efectes seran "terribles". Per deixar-ne constància, fa unes setmanes van presentar una recreació de com quedaria el projecte un cop realitzat.