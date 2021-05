L’Ajuntament de Figueres ha aconseguit la cessió anticipada dels terrenys del primer perímetre de l’antiga presó, que va traslladar els presos a l’actual centre penitenciari el 2014 i obrirà l’espai a la ciutat. Tot i que fa temps que la proposta està sobre la taula, l’alcaldessa, Agnès Lladó, ha explicat que ja tenen l’esborrany de conveni –que han gestionat amb la direcció general de Patrimoni- i que ara començaran a redactar el projecte de l’actuació que s’hi haurà de fer per adequar-lo. Es tracta de 5.730 metres quadrats, que ara estan envoltats per les antigues tanques del centre penitenciari i el mur de la plaça d’Ordis. L’equip de govern vol debatre els usos amb els consells de districte però ja ha avançat que la prioritat seran els espais verds i eliminar el mur, traslladant el mural que hi ha.

Fa temps que se’n parla però l’equip de govern de Figueres assegura que serà una realitat «en breu». Després de mesos de negociacions amb l’aturada que ha suposat la pandèmia, l’Ajuntament ja té l’esborrany del conveni .

Els terrenys es tornaran a integrar a la ciutat i permetran, alhora, obrir i esponjar el barri. L’equip de govern preveu, no només crear zones verdes i d’oci en aquesta zona, sinó també eliminar el mur que durant anys ha separat la plaça d’Ordis –a peu de l’avinguda Salvador Dalí- del barri de la presó. Pel que fa al mural que n’ocupa una part, el consistori està estudiant traslladar-lo a un altre punt de la ciutat perquè continuï essent visible.

De moment, no hi ha terminis però l’alcaldessa espera que els tràmits s’agilitzin el més aviat possible. Per això, ja ha anunciat que començaran a treballar en el projecte per definir les actuacions que cal fer-hi. D’entrada es té clar que calen espais verds però s’obrirà a la ciutadania a través dels consells de districte perquè puguin participar-hi.

Tampoc es descarta que s’hi pugui destinar un espai a aparcaments, una llarga reivindicació dels veïns del barri. «Necessitem habilitar espais lliures i verds. Els aparcaments són necessaris però si tenim poc espai hem de pensar en les persones», afirma Lladó.

Per la seva banda, el regidor d’Urbanisme, Xavier Amiel, ha dit que l’actuació ja es preveu al POUM, que esperen portar a aprovació inicial el mes de juliol. «Som una de les ciutat amb menys ràtio d’espais verds», ha remarcat.