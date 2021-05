Junts per Figueres s’ofereix a entrar al govern (ERC, Guanyem, Canviem i PSC) per formar un equip de dinou persones. Ho fa sense demanar càrrecs ni sous, compartint i assumint responsabilitats i acordant projectes clau per reactivar Figueres. L’alcaldessa, Agnès Lladó, en declaracions a ACN, ha respost que l’actual govern de la ciutat sempre està obert a escoltar però avisa que «cadascú ha de tenir clar quin és el seu rol».

El partit ja va plantejar una proposta similar el 2019. Segons el portaveu de Junts, Jordi Masquef, diu que es va fer «en un context totalment diferent», d’àmbit nacional i a les portes de la sentència del procés.

Ara, en canvi, ho fan a l’equador del mandat i assegurant que «no volem protagonismes, ni sous, ni càrrecs, volem pactar un full de ruta conjunta, ens agradaria ser útils fugint i defugint de personalismes.

Masquef assegura que entenen que és «un acte de responsabilitat» per fer un govern més ampli de dinou regidors al que ofereixen les seves mans «per tal de treballar en pro de la ciutat, creiem que és hora de deixar-nos de partidisimes i treballar en pro de la ciutat, deixar fílies, fòbies, i rivalitats polítiques per intentar treballar i arribar a acords, de fet això és el que molta gent que em para per la ciutat em demana».

Junts per Figueres es planteja poder arribar a acordar punts estratègics que permetin la reactivació de la ciutat i creuen que l’actual govern quadripartit s’ha vist «desbordat per les circumstàncies».

Lladó ha recordat que l’equip de govern treballa per aconseguir consensos i que s’ha fet amb molts temes però llança una pregunta a Junts: «Si volen entrar sense sous ni càrrecs, quina diferència hi ha amb el que es fa actualment?».