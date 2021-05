Arbúcies celebra aquest diumenge les Catifes de Flors Naturals. Enguany, els carrers lluiran vint-i-dues confeccions florals de petites dimensions. Durant tot el matí, a la placeta de Can Reus, es realitzarà el mercat d’artesania Enramades 2021. A més, com a novetat, l’Associació Fotogràfica ha organitzat una gimcana fotogràfica per a participants d’entre 8 i 14 anys amb plaça limitada i obsequi per a tothom. La cercavila amb els gegants, grallers i flabiolaires juntament amb «Els New Serafins» tancarà la diada. El consistori recorda que les normatives actuals no permeten seguir-la.