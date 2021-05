Parc Tramuntana, el projecte d’energia eòlica marina flotant previst a Roses, ha posat en marxa dues campanyes de seguiment de grups faunístics especialment vulnerables a les activitats humanes al medi marí.

Un equip d’ornitòlegs i observadors de cetacis estan realitzant campanyes de monitorització d’aus i cetacis, amb l’objectiu d’identificar i caracteritzar les espècies presents a l’àrea del projecte, i poder determinar les possibles interferències de Parc Tramuntana amb la fauna.

Les dues campanyes formen part dels estudis del projecte, i els seus resultats proporcionaran informació de gran valor per al disseny del Parc, incloent les mesures necessàries per minimitzar el potencial impacte del parc sobre l’avifauna i els cetacis.

Els promotors expliquen que estan seguint des de l’inici les pautes d’estudi més exigents recomanades per a la realització d’Estudis d’Impacte Ambiental en l’àmbit marí. Diuen que han optat per intensificar la freqüència de monitorització més enllà de les pràctiques habitual.

Les dues campanyes de seguiment, que consisteixen en albiraments per identificar i censar les espècies de la zona, tindran una durada total d’un any, aconseguint caracteritzar un cicle biològic anual complet.

En el cas concret de les aus, els albiraments s’estan realitzant tant des de terra com en les pròpies àrees marines, aportant dades de gran valor no només per a Parc, sinó per a la gestió dels parcs naturals de la zona.

El promotors del projecte estan en contacte amb els tres parcs naturals de l’Empordà per obtenir informació.