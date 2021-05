Llançà vol evitar que el municipi torni a viure les situacions que es van produir l'estiu passat, amb robatoris i ocupacions il·legals que van posar els veïns en peu de guerra. La setmana passada Mossos d'Esquadra i Policia Local van detenir cinc joves per ocupar un apartament i guardar-hi objectes robats. Durant aquells dies, la policia va detectar almenys dos intents més d'ocupació –que les alarmes dels habitatges haurien frustrat- i diversos furts en establiments de la zona comercial. La situació va posar en alerta els cossos policials i s'ha acordat avançar els dispositius previstos per l'estiu amb patrulles mixtes i controls a l'estació. També s'instal·laran càmeres de vigilància a la zona comercial i a la terminal.

Entre finals de juny i principis de juliol de l'any passat, Llançà va patir una onada de robatoris i ocupacions de pisos que van generar un fort malestar entre la població. Tant és així que desenes de persones es van manifestar durant diversos dies per denunciar la sensació d'inseguretat. L'alcalde, Francesc Guisset, va vincular part de la delinqüència amb els ocupes i va reclamar més pressió policial per combatre-ho.

La situació s'havia normalitzat durant l'hivern i després de diversos desallotjaments i detencions però fa pocs dies les alarmes es van tornar a encendre. Alguns establiments van patir robatoris i es van detenir cinc persones per ocupar un pis i guardar-hi objectes robats. No era l'únic. La policia sospita que aquella mateixa setmana havien intentat entrar en dos habitatges més sense èxit.

En la darrera Junta de Seguretat Local del municipi celebrada el 10 de maig, els cossos policials van acordar fer dispositius mixtes –entre Mossos i Policia Local- per patrullar per les zones comercials i l'estació de tren, el principal punt d'entrada de molts d'aquests reincidents.

L'inici del bon temps i dels darrers fets delictius, però, han fet avançar els controls. I a partir d'ara, agents dels dos cossos patrullaran pels principals carrers de botigues –tant del Port com de la Vila- i també per l'estació. La patrulles mixtes faran sortides entre dos i tres cops per setmana mentre que la previsió és que els controls a l'estació es facin cada dia. Això sí, durant les hores punta d'arribada i sortida de trens.

"Es tracta d'intentar filtrar joves multireincidents que venen a Llançà a delinquir i evitar furts i robatoris però també ocupacions", explica el caporal dels Mossos de l'oficina policial de Portbou. L'objectiu és "normalitzar" la situació a l'estació i també visualitzar la presència policial als entorns comercials donant una imatge de "seguretat".

"A l'estació, ja els veiem venir: són joves, molts reincidents que ja coneixem i que quan ens veuen s'intenten amagar perquè venen a delinquir i això és el que hem d'evitar", explica. Per això, quan els enxampen, els identifiquen i "un cop identificats, saben que hi estem a sobre i que si fan alguna cosa, hi estarem a sobre".

Preocupació entre els comerciants

La situació preocupa –i molt- els comerciants del municipi. Es el cas del propietari de l'estanc del carrer Castellà del Port, Jordi Vila. Vila explica que estan notant una afluència de "gent de fora" que fa furts i petits robatoris als comerços. "No sabem quina és la solució però va bé que la Policia Local i els Mossos voltin i mirin de dissuadir que baixin del tren, perquè molts venen de Figueres i de Girona", remarca el comerciant.

Assegura, a més, que moltes vegades arriben en grups nombrosos "de vuit o deu" i que entren a les botigues intentant despistar per endur-se'n alguna cosa. "Si hi ha més policia hi haurà menys temptacions d'ocupar i robar però crec que el problema és la llei i el sistema que no està prou ben coordinat", afegeix.

Més càmeres de seguretat

Una altra de les vies en les quals treballa la policia és en incrementar les càmeres de videovigilància al municipi. El cap de la Policia Local, Òscar Soler, explica que l'any passat ja en van instal•lar algunes –entre elles al Port-, juntament amb dos lectors de matrícules. Ara, len posaran a les zones comercials i a l'estació, un punt clau per a la policia. En aquest cas, es desplaçarà un dels dispositius que hi ha a l'avinguda Mestral per dur-la a l'estació de tren i un lector de matrícules a la gasolinera de l'entrada des de Figueres.

Soler admet que la situació viscuda la setmana passada va fer disparar les alarmes i la sensació d'inseguretat. Per això, a banda d'avançar els dispositius, s'ha decidit fer un replantejament i prioritzar les càmeres a les zones comercials i deixar per a l'any que ve els dispositius que també preveuen instal·lar als accessos a les urbanitzacions.

"La idea és prevenir. En el cas de les càmeres, sempre són dissuasives i, les patrulles, també ajuden a crear sensació de seguretat", assegura el cap policial. De moment, creuen que la situació està controlada però temen que a l'estiu els problemes es tornin a disparar.