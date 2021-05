Ha mort l'artista israelià Dani Karavan (Tel-Aviv, 1930) als 90 anys d'edat, segons fonts consultades per l'ACN. Karavan ha estat reconegut per transformar l'espai públic amb instal·lacions monumentals. 'Passatges' és el nom del Memorial que Karavan va realitzar a Portbou en homenatge a Walter Benjamin amb motiu del 50è aniversari de la seva mort. El 1998 va ser guardonat amb el Praemium Imperial del Japó, i el 2016, amb el Premi Nacional del CoNCA. El CoNCA va destacar que és "una de les personalitats internacionals més rellevants en el camp de les arts plàstiques i que ha posat Catalunya en el mapa cultural i patrimonial internacional amb 'Passatges'". Karavan és el protagonista del documental que tanca aquest dissabte el DocsBarcelona.

Karavan és autor d’intervencions permanents com 'Plaça Blanca' (1977-1988), a Tel-Aviv; 'el Camí dels Drets Humans' (1989-93) a Nuremberg; 'Passatges. Homenatge a Walter Benjamín' (1990-94), a Portbou; 'Plaça de poble' (1994-95), a la riba del llac de Zuric, Suïssa; 'Plaça de la Tolerància. Homenatge a Yitzhak Rabin' (1993-96), a la seu de la UNESCO de París; 'Jardí de Records' (1996-99), a Duisburg, Alemanya; 'Camí al jardí amagat' (1992-99), a Sapporo, Japó; 'Camí de la Pau' (1996-2000) a la frontera entre Israel i Egipte, al desert del Nègueb; el 'Monument en memòria de la sinagoga de Ratisbona' (2005) i el 'Monument als gitanos víctimes del nazisme' (2012), a Berlín. Karavan va representar Israel a la Biennal de Venècia de 1976 i va ser professor convidat a l’Escola de Belles Arts de París el 1984. També va destacar la seva obra com a escenògraf per a espectacles de teatre, òpera i dansa, encarregant-se del seu disseny per a la Companyia de Dansa Inbal i Bat Sheva Dance Company d'Israel i per a la Martha Graham Dance Company de Nova York entre els anys 1960 i 1973. L’any 1998 va rebre el prestigiós Praemium Imperiale d'Escultura de l’Associació Japonesa d’Art.

Memorial 'Passatges' El Govern va aprovar, al novembre del 2018, declarar Bé Cultural d'Interès Nacional, en la categoria de Lloc Històric, el Memorial 'Passatges' a Walter Benjamin, a Portbou, i en va delimitar un entorn de protecció. El Memorial està ubicat en el cementiri de Portbou i la seva zona immediata. En aquest indret conflueixen una sèrie d’elements de gran rellevància cultural, ambiental, paisatgística, històrica i emblemàtica, com són el propi cementiri de Portbou, on hi ha la tomba del filòsof Walter Benjamin i el Memorial 'Passatges' Walter Benjamin, obra de Karavan.Documental El documental 'Dani Karavan' tanca aquest dissabte el DocsBarcelona. El director Barak Heymann ha explicat que quan va conèixer Karavan va quedar fascinat per la seva "energia, bogeria i ira", i es va enamorar perquè era un personatge magnífic per a un film. El director del documental ha afegit que "era generós, sensible i dolç i també era arrogant, agressiu i estava enfadat".