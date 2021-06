Roses i Besalú acolliran aquest estiu Nits de Circ, espectacles a l’aire lliure, amb artistes «sota les estrelles». L’esdeveniment organitzat en els deu anys del Circus Art Foundation se celebrarà de l’11 al 14 d’agost als Jardins del Molí de Besalú (on la Fundació té la seu) i del 17 al 22 d’agost a la Ciutadella de Roses. Durant aquests deu dies es podran veure 23 artistes de vuit nacionalitats diferents que oferiran espectacles d’alt nivell.

Per a l’ocasió ja s’han posat a la venda 9.300 entrades. L’aforament per a cada espectacle és de 930 persones. Es faran un total de deu funcions, quatre a Besalú i sis a Roses.

La peculiaritat dels espectacles és que es faran en un circ complert però sense sostre. Això permetrà veure com els acròbates volen sota les estrelles.

Segons el president de la Fundació, Genís Matabosch, fins ara, només s’han utilitzat aquest tipus d’instal·lacions quan els circs American Circus i Arlette Gruss van actuar dins les arenes de Nimes. En aquest cas, però, ho faran de manera «única» en una gala pensada exclusivament per a l’ocasió. Durant la presentació, Matabosch ha assegurat que feia molt de temps que «somiava» amb fer un espectacle d’aquestes característiques i que per la pista hi passaran alguns dels millors acròbates i trapezistes a escala internacional.

Les grades tenen espai per a 1.330 espectadors però només hi haurà 930 localitats per a cadascun dels deu espectacles, per complir amb les restriccions d’aforament del 70%.

La Fundació espera atraure en aquesta ocasió també el públic estranger.

Matabosch ha explicat que «proposar circ internacional d’altissima qualitat als espectadors d’aquí és molt difícil, encara hi ha molts estigmes», però que «el públic que ens visita estranger ho tenen molt més clar».

En aquesta ocasió el circ uneix les ciutats de Roses i Besalú. Aquesta darrera té des del desembre el Palau Internacional de les Arts del Circ.

Nits de circ diferents

Fina Saurina, primera tinent d’alcaldia de Besalú, ha destacat la importància de l’esdeveniment i el fet que «aquest estiu tindrem la immensa sort de tenir quatre nits de circ fora del que és un espai on sempre s’hi pot anar i que canviem la lona pels estels i el cel».

L’alcaldessa de Roses, Montse Mindan, per la seva banda, ha dit que la proposta oferirà un «plus de qualitat» que és el que «tots estem buscant». «Incorporem un nou producte de qualitat que esperem que en l’àmbit cultural i turístic també sigui reconegut», ha afegit.