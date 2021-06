L'Ajuntament de Roses autoritzarà que els agents de la Policia Local que vulguin puguin fer més serveis extraordinaris per "reforçar" les necessitats del municipi de cara a la temporada turística. En concret, la mesura permetrà augmentar el còmput que tenen anualment amb l'equivalent a un total màxim de 60 hores addicionals. Aquest reforç es destinarà principalment a dues problemàtiques: el top manta al passeig Marítim i el col·lapse de vehicles a les cales del cap de Creus. Paral·lelament, l’Ajuntament ha posat en marxa el procés de selecció que fa anualment per al nomenament de 7 agents interins, que permeten redimensionar la plantilla amb reforç durant sis mesos, entre l’1 de juny i el 30 de novembre.

A aquests, s'hi sumen les 5 places en propietat de policia que s’incorporaran en breu al servei, amb les quals es cobreixen vacants i jubilacions.

Tenint en compte que es preveu una temporada igual o similar a la del 2020, el consistori vol reforçar el patrullatge al cap de Creus, el control dels estacionaments a la zona per evitar col·lapses així com els dispositius per controlar la venda ambulant al passeig.