El figuerenc, empresari i exregidor de Figueres Manel Toro ha rellevat Josep Perxas com a president del Cercle Euram, que té com a missió incidir en les administracions per «demanar que executin i posin en marxa tots els projectes que sabem que són necessaris per a l’Empordà».

Toro va assenyalar que la finalitat de l’associació és «vetllar pel desenvolupament urbanístic i ambiental de les nostres contrades, tenir cura de les infraestructures de mobilitat del territori», i per projectes com el Logis Empordà.