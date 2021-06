Els vehicles han pogut tornar a circular aquest dimecres pel coll de Banyuls. Però per poques hores. El col·lectiu Obrim Passos, que reclama la reobertura d'aquelles carreteres locals que França manté tallades, explica que "un malentès" ha portat la Prefectura dels Pirineus Orientals a retirar les tanques de formigó. I que d'aquí a poc el pas entre Banyuls i Espolla tornarà a estar barrat al trànsit. La plataforma critica que allò que podria ser "una mostra de sentit comú" hagi acabat degenerant "en un embolic" que demostra "absurditat" i "manca de consideració" cap al territori. Per això, Obrim Passos manté la convocatòria de protesta per aquest diumenge al coll de Banyuls (que al matí havia decidit traslladar al 19 de juny).

Al matí, la carretera del coll de Banyuls, oberta al trànsit. A la tarda, marxa enrere i anunci que d'aquí a poc s'hi tornaran a instal·lar els blocs de formigó. El col·lectiu Obrim Passos assegura que des de la Prefectura dels Pirineus Orientals els han informat que l'obertura d'aquest pas fronterer ha estat "un malentès", i que la carretera que uneix Banyuls de la Marenda i Espolla es tornarà a barrar perquè no hi circulin vehicles.

L'entitat critica l'anar i venir de la Prefectura, i posa el que ha passat al coll de Banyuls com a exemple de "l'absurditat i la manca de consideració que les autoritats estatals tenen cap a les poblacions locals i la realitat del territori".

Aquest matí, després de la reobertura, Obrim Passos havia decidit traslladar de dia i lloc la protesta que s'havia de fer aquest diumenge al coll de Banyuls. L'havia posposada al 19 de juny i la faria al coll de la Manrella (un dels tres que també continua tancat).

Ara, però, veient l'anunci de la Prefectura, ha decidit tornar a reprendre la concentració inicial. "Fem una crida a ser encara més nombrosos aquest diumenge a les onze del matí al coll de Banyuls per exigir l'obertura de tots els passos fronterers tancats i denunciar les incoherències de l'administració estatal", subratlla Obrim Passos.