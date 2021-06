El Parc Tramuntana, un dels parcs eòlics marins projectats a l'Empordà, ha presentat el seu propi estudi paisatgístic. El projecte, elaborat per la companyia tecnològica internacional Plain Concepts, permet observar, sobre fotografies reals, com es veurien els 35 aerogeneradors del parc des de 14 punts diferents de la costa empordanesa.

Gràcies a l’aplicació tecnològica es pot crear una idea de com el Parc Tramuntana es veurà des de diverses platges. Segons dades dels promotors, els aerogeneradors estaran situats a una distància mitjana de 24 km de la costa, i el més proper estarà allotjat a 14 km del Cap de Creus.

Per la recreació s'ha tingut en compte fins i tot l'efecte de la curvatura de la terra. Així, per exemple, un aerogenerador situat a uns 30 km de la costa, vist des d’una altura de 3 metres sobre el nivell del mar, quedaria ocult en un terç de la seva mida per la línia de l’horitzó. Per tant, cada aerogenerador present en les imatges es representa amb les dimensions que es veuran des de la costa.

Cal afegir que els aerogeneradors seran de color blanc, fet que contribueix a la integració del parc al paisatge marítim de l’Empordà, segons expliquen els promotors.

Des de finals de gener, els promotors del parc s’han reunit amb més de 40 entitats i més de 200 persones de tots els sectors de l’Empordà, des d’administracions públiques fins a confraries de pescadors, associacions empresarials, turístiques, nàutiques i de l’hostaleria, ecologistes, parcs naturals, universitats i grups de recerca, entre altres.