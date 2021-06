Les restriccions d'accés en vehicle a la punta del cap de Creus, a Cadaqués començaran el 10 de juny i s'allargaran fins al 30 de setembre. Durant aquest període i des de les 9.30 hores fins a les 20.00 hores, no s'hi podran entrar en cotxe ni en moto, a excepció dels que tinguin autorització. Aquesta autorització la podran tenir de manera permanent els veïns que paguin l'impost de vehicles al municipi i els propietaris de parcel·les o d'activitats econòmiques. De manera temporal i "puntual", la podran demanar llogaters, empreses constructores, persones amb mobilitat reduïda, empreses que subministrin els establiments de la zona, treballadors o persones que tinguin causes justificades.

La resta, haurà de deixar el cotxe a l'aparcament del Corral d'en Morell i des d'allà, o bé anar-hi a peu o bé amb els busos llançadora que sortiran des d'aquest punt i del nucli urbà cada vint minuts. El trajecte oferirà tres parades: Guillola, Tudela i el far. L'Ajuntament de Cadaqués ha optat per instal·lar una càmera de control a la carretera, que llegirà les matrícules i que permetrà identificar els que tinguin autorització. D'aquesta manera, se sancionaran els que no tinguin permís per entrar-hi. La regulació té com a objectiu lluitar contra la sobre freqüentació de trànsit rodat a la zona, que és Reserva Integral i evitar l'afectació sobre un espai especialment sensible.