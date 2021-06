SOS Costa Brava i Iaeden han convocat per dissabte al matí la primera protesta per intentar frenar la urbanització de la darrera pineda litoral a peu de platja de Llançà, a la Farella. S’ha convocat una concentració i una cam inada divulgativa. A la zona s’hi projecte quatre blocs d’apartaments, tres xalets i un hotel de 1144 metres quadrats.

L‘acció s’emmarca en la campanya «Prou Ciment, Més Pinedes» per al salvaguarda de pinedes i retalls de bosc a tot el litoral de la Costa Brava. Les entitats han convocat a una concentració de rebuig i posteriorment es farà una caminada fins al Far de s’Arenella per conèixer alstres punts de la façana marítima amenaçats per plans urbanístics.

L’activitat es porta a terme durant la Setmana de la Natura i les mobilitzacions a nivell català de SOSNATURACAT.

El projecte de Llançà comportaria la urbanització en 1,5 hectàrees de terreny.

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte que preveu construir quatre blocs de pisos de fins a dues plantes (9,6 metres d’altura) amb un total de 63 habitatges, tres habitatges unifamiliars i un hotel a primera línia de mar de 1.144 metres quadrats.

A la zona, Iaede no va explicar que «hi ha dues cases, una d’habitada i una de deshabitada, que es van fer el segle passat i que el consistori ha proposat catalogar com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL)». Els propietaris dels habitatges han presentat al·legacions.

Des d’un punt de vista legal, Iaeden considera que «la proposta que fa l’Ajuntament és contrària al dret urbanístic». «La fórmula que utilitza l’Ajuntament van contra el seu propi Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU), que data del 2002 però realment és una còpia quasi sencera del redactat l’any 1982», diuen.

Perquè «tant la legislació actual com reiterades peticions per part d’urbanisme han instat el consistori a actualitzar el seu PGOU per adaptar-se a la nova normativa i fer una gestió actualitzada del seu territori, seguint la línia marcada per la legislació actual de desenvolupament sostenible», van constatar, tal com va publicar Diari de Girona, en donar a conèixer el projecte.

L’alcalde de Llançà, Francesc Guisset, per la seva banda va explicar que uns promotors han presentat el pla de millora que s’ha tramitat i aprovat inicialment. Que compleix el planejament de Llançà i no permetre-ho seria haver-los d’indemnitzar.

Va obrir el període d’al·legacions i es tramitarà a totes les administracions que han de fer informes favorables o desfavorables. Va defensar, a més, que està enmig de trama urbana que es consolidaria.