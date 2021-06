L’Ajuntament de Borrassà ha comprat un edifici històric, Cal Governador, per protegir-lo i destinar-lo a un ús públic. S’ha comprat després de llargues negociacions per 540.000 euros. Es rehabilitarà per ubicar-hi serveis i equipaments públics com un centre de dia o una piscina muncipal. Va pertànyer a la família del primer governador de Franco a Girona.

L’Ajuntament ha posat de manifest que és conscient de la «importància històrica, patrimonial, arquitectònica, artística, cultural i les possibilitats que ofereix per a la ciutadania el gran casal noble del segle XVIII (any 1747), conegut com Cal Governador».

L’alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, ha explicat que «Borrassà és un municipi que té diferents cases emblemàtiques, que han format part de la nostra vida des de sempre. Cal Governador n’és una. La negociació i els tràmits administratius no han estat fàcils però ha valgut la pena».

Roquer ha afegit que «a més del valor emocional que pot tenir per a la ciutadania, la seva magnitud permet poder-hi encabir diferents equipaments municipals» i ha avançat que «entre ells un centre de dia o una piscina municipal, per exemple».Creu que «aquest immoble ha d’esdevenir el centre de la vida social del municipi a no tardar gaire». S’ha de posar al dia i requerirà una inversió «considerable».

La propietat privada l’havia posat a la venda i des de l’estiu passat es treballava per comprar-lo i «destinar-lo a usos i serveis per a la gent que vui al poble». L’Ajuntament «crearà complicitats amb altres administracions, de caire supramunicipal, per poder-hi fer front» i ha explicat.

El nom original era Manso Salleras i va pertànyer a la família Coll. L’edifici té uns tres-mil metres quadrats. Va ser rehabilitat per l’arquitecte Noucentista Rafael Massó.