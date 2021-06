El patruller «Toralla» de l’Armada Espanyola recalarà avui al port de Roses. El vaixell, que romandrà atracat fins al dia 7 de juny, es troba fent tasques de vigilància i seguretat en els espais marítims de sobirania, així com labors de presència naval al llarg del litoral.

Entre les seves comeses, s’inclouen la vigilància i control del trànsit marítim, la protecció del medi ambient, la vigilància de pesca i la protecció del patrimoni arqueològic subaquàtic, així com col·laboracions amb altres organismes amb competències en l’àmbit marítim. És comuna l’entrada en diferents ports de la costa mediterrània i l’apropament de l’Armada a la població civil. Per la covid-19 ara no es permeten visites a bord.