Un centenar de persones s’han concentrat davant de la platja de la Farella de Llançà, al costat d’una pineda en la qual està previst aixecar-hi tres edificis amb 63 habitatges, tres xalets i un hotel. Els manifestants consideren «un despropòsit» que es talin els arbres per edificar-hi, tenint en compte que es tracta de «l’últim pulmó verd» a tocar del mar que queda al nucli urbà. El problema és que aquesta pineda –com una cinquantena més al litoral gironí– no ha quedat protegida pel Pla Director del Govern i això ha permès que els tràmits seguissin el seu curs, alerten.

Des de Iaeden-Salvem l’Empordà i SOS Costa Brava reclamen que el consistori compri els terrenys per poder evitar així la tala dels arbres i que s’hi aixequin els edificis.

Coincidint amb el Dia Mundial del Clima, SOS Costa Brava i la Iaeden-Salvem l’Empordà han fet una nova acció per intentar aturar la tala d’una pineda a tocar de la platja. Si fa poques setmanes es van concentrar a Sant Feliu de Guíxols, aquest dissabte s’han desplaçat a la platja de la Farella de Llançà per evitar que tiri endavant el projecte que uns promotors volen fer i que, de moment, l’Ajuntament permet que segueixi el seu curs.

Es tracta d’una pineda en la qual hi ha previstos, si finalment no s’atura el projecte, quatre blocs amb 63 habitatges, a més d’un hotel i tres xalets. Per fer-ho, caldrà talar bona part dels arbres, quelcom que SOS Costa Brava i la Iaeden pretenen impedir.

Recollida de signatures

De moment s’han concentrat a la platja de la Farella just davant de l’espai on està previst edificar i han recollit signatures en contra del projecte. Una acció que ha agafat per sorpresa bona part dels banyistes que aquest dissabte han gaudit del sol de Llançà i que no sabien què passava.

Després de l’acte, el centenar de participants han seguit el camí de ronda des de la platja i han passat per davant de la pineda fins al far de s’Arnella, ja al municipi veí del Port de la Selva.

El president de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, ha carregat contra l’Ajuntament, a qui fa responsable de tirar endavant el projecte, malgrat que hi ha fórmules per evitar-lo. «Tenen la capacitat de suspendre llicències allà on vegin que hi ha un risc i, si s’escau, desclassificar els terrenys», ha reblat.

A més, Nuss considera «obsolet i caduc» el planejament de Llançà que permet poder tirar endavant projectes com aquest. L’entitat ja ha presentat al·legacions i espera poder aturar l’edificació de la pineda.

Que ho comprin

Des de la Iaeden-Salvem l’Empordà reclamen que l’Ajuntament de Llançà compri els terrenys i deixin de ser propietat privada. D’aquesta manera, explica el seu president, Llorenç Pascua, es podria evitar que s’edifiqués la pineda que volen talar.

Pascua lamenta «el paper» que està fent el consistori i demana «valentia» per aconseguir que no se segueixi endavant amb aquest projecte. «El que és una llàstima, ens dol i ens fa pena és veure que els polítics mantinguin les directrius que els marca l’economia», ha criticat.

La pineda de la platja de la Farella de Llançà no és un cas únic al litoral gironí. En total, SOS Costa Brava té detectats una cinquantena de «retalls» que no han quedat protegits pel Pla Director de la Generalitat i que, per tant, corren el risc que s’hi edifiqui. Per això, l’entitat ja ha advertit que seguiran fent accions i presentant recursos als diferents llocs afectats.

L’Ajuntament de Llançà ha aprovat el projecte que contempla en 1,5 hectàrees tres blocs amb 63 apartaments, tres xalets i un hotel.