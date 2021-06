La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat de violar la seva parella utilitzant un desodorant. Els fets, pels quals les acusacions li demanen 15 anys de presó per un presumpte delicte d'agressió sexual i un delicte de lesions en l'àmbit de violència sobre la dona, van tenir lloc el 30 de setembre de 2017 a l'habitatge del processat. Després d'arribar a l'habitatge, la parella va decidir tenir relacions sexuals. "Em va proposar provar coses noves, com ara lligar-me les mans", ha explicat la víctima, que en un primer moment va accedir a la proposta. "Quan em va lligar la mà esquerra vaig canviar d'opinió i li vaig dir que parés, però em va lligar a la força", relata.

En aquell moment, "amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i tot i que la víctima va demanar-li reiteradament que desistís, l'acusat va introduir-li un desodorant, i llavors la víctima va perdre el coneixement", relata la fiscalia.

L'afectada va necessitar assistència mèdica per tal que li extraguessin l'objecte del cos.

La víctima va denunciar els fets tres mesos després, coincidint amb el moment que va decidir trencar la relació sentimental. "Des d'aquell dia no em sentia bé i finalment, i tot i la por, vaig decidir denunciar", va explicar. En canvi, el processat manté que en tot moment hi va haver consentiment per part de tots dos, i nega que s'hagués produït la pèrdua de consciència manifestada per l'afectada.

En aquest sentit, la seva defensa demana que s'absolgui el processat, perquè manté que es va tractar d'una activitat consentida. A més, indica que no hi ha cap prova més enllà de la declaració de la víctima per corroborar els fets.

El judici ha quedat vist per a sentència.