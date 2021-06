El Gall de la Sort, administració de loteria número 1 de Porqueres, va repartir ahir dissabte un total de 750.000€ corresponents al Sorteig Extraordinari de la Creu Roja de la Loteria Nacional dels dissabtes. En total es van vendre els 100 dècims, dotats amb 7.500€ cadascun, i el bar-restaurant Santa Anna, de Pontós en va repartir 55. Part dels restants, 10, es van distribuir al bar El Trebol, de Banyoles (Pla de l’Estany). El número premiat, 73.154, fa una trentena d’anys que el juga El Gall de la Sort i és el segon cop que surt agraciat, ja que el 2014 va repartir 360.000€ en el sorteig de la Loteria Nacional dels dijous.

Anna Ballester, propietària d’El Gall de la Sort, explica que “estem molt contents perquè ha estat un premi molt repartit. Qui diu que els números premiats no poden tornar a sortir? Fa més de 30 anys que tenim el 73.154 i és el segon cop que ens toca un premi gran”. El bar-restaurant Santa Anna, situat a Pontós i a tocar de Bàscara, va vendre 55 dels 100 dècims, repartint un total de 412.500€ entre els seus clients. Un altre bar, en aquest cas de Banyoles, El Trebol, va adquirir 10 dècims, distribuint 75.000€ entre la clientela. La resta, s’han venut per finestreta i amb clients abonats a aquest número.

El primer, el segon i el tercer premi del sorteig de la Creu Roja han distribuït, respectivament, 150.000€, 30.000€ i 15.000€ al dècim. També s’han repartit 12 premis més per valor de 7.500€ al dècim, el número el qual ha estat premiat a l’administració de Porqueres. El sorteig de Loteria Nacional Extraordinari de la Creu Roja se celebra un cop l’any des del 1924 amb l’objectiu que l’organització pugui seguir amb la seva labor humanitària a més de 90 països, donant suport a persones amb situacions vulnerables.

Trenta-cinc anys repartint premis

El Gall de la Sort es va fundar el 1986 i des de fa 9 anys el regenta Anna Ballester. El premi més gran el van repartir el 2012, un total de 2.200.000€ a la Primitiva, on l’agraciat va encertar sis números. El 2014, va ser premiat el número ahir guanyador, distribuint 360.000 € a la Loteria Nacional dels dijous. En aquest mateix sorteig, el 2004 el premi va ser d’1.500.000€. Un primer premi d’El Niño, el 1996, i un de la Bonoloto, l’any passat, són d’altres dels premis més grans que ha repartit l’administració de loteria del Pla de l’Estany situada al carrer Sant Andreu 29, a Mata.