Figueres ha aprovat el que espera que sigui el darrer pla de gestió de l’empresa de capital mixt Ecoserveis que assumeix el servei de recollida d’escombraries, deixalleria i neteja viària de forma prorrogada des del 2016. El pla ha eliminat el cost d’enllumenat, que des de l’1 de maig assumeix l’empresa municipal Fisersa. El següent pas serà municipalitzar la neteja viària, si finalment l’estudi econòmic ho veu positiu, i posar a concurs la recollida d’escombraries. Es treballa a marxes forçades per poder fer-ho efectiu a l’estiu.

Des de fa cinc anys l’Ajuntament va aprovant els plans de gestió perquè el servei es va prorrogant a una empresa que ja no té la concessió. El d’ahir al vespre esperen que sigui l’últim i es refereix al període de l’1 de maig al 2 d’octubre. Se’n va aprovar un al febrer de 4,5 milions però incloïa el servei d’enllumenat que des de l’1 de maig es gestiona des de l’empresa cent per cent amb capital públic, Fisersa. El cost del pla s’ha reduït així fins als 2,4 milions.

El regidor de Ciutadans, Héctor Amelló, va posar de manifest una vegada més que porten anys intentant resoldre aquest tema i que votarien en contra.

Ecoserveis gestionava Jardineria, Enllumenat, recollida d’escombraries, deixalleria i neteja viària. Els dos primers ja s’han municipalitzat. L’Ajuntament va posar a concurs la recollida d’escombraries, deixalleria i neteja viària però les empreses van recórrer i el concurs es va acabar quedant anul·lat. Tampoc s’havia pogut prèviament la gestió indirecta per al verd urbà que es va acabar municipalitzant. El vicealcalde, Pere Casellas, va explicar ahir que tots esperen resoldre aquest tema. Va manifestar que esperen «internalitzar via Fisersa, sempre que surtin els números, neteja viària» i fer concessió en gestió indirecta de recollida d’escombraries. Segons Casellas i l’alcaldessa, Agnès Lladó, treballen a marxes forçades per poder fer el canvi aquest estiu.

La gestió indirecta, però, obligarà a treure a concurs el servei.

El pla de gestió aprovat ahir ocntempla pròrroga fins al 2 d’octubre i s’espera que sigui el darrer pla.