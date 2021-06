L’Audiència de Girona va jutjar ahir un home acusat de violar la seva parella utilitzant un desodorant. Els fets, pels quals les acusacions li demanen 15 anys de presó per un presumpte delicte d’agressió sexual i un delicte de lesions en l’àmbit de violència sobre la dona, van tenir lloc el 30 de setembre de 2017 a l’habitatge del processat.

El tribunal va escoltar les dues versions dels fets, que no es posen en dubte, almenys en una part. És a dir, tots dos indiquen que van tenir relacions, però difereixen en si van ser consentides o no. I això és el que haurà de resoldre la secció quarta en la sentència.

Segons va relatar la víctima, aquell dia va anar a casa de l’acusat perquè aquest no estava bé. Un cop va arribar a l’habitatge, la parella va decidir tenir relacions sexuals. «Em va proposar provar coses noves, com ara lligar-me les mans», va explicar la víctima, que en un primer moment va accedir a la proposta. «Quan em va lligar la mà esquerra vaig canviar d’opinió i li vaig dir que parés, però em va lligar a la força», va relatar.

En aquell moment, «amb ànim de satisfer els seus desitjos sexuals i tot i que la víctima va demanar-li reiteradament que desistís, l’acusat va introduir-li un desodorant, i llavors la víctima va perdre el coneixement», relata la Fiscalia.

L’afectada va necessitar assistència mèdica per tal que li extraguessin l’objecte del cos.

La víctima va denunciar els fets tres mesos després, coincidint amb el moment que va decidir trencar la relació sentimental. «Des d’aquell dia no em sentia bé i finalment, i tot i la por, vaig decidir denunciar», va explicar. «I vaig fer-ho espantada, perquè no volia que se sabés», va insistir.

En canvi, el processat manté que en tot moment hi va haver consentiment per part de tots dos durant les relacions que van mantenir aquell dia, i va desmentir que l’afectada s’hagués desmaiat.

Els facultatius mèdics que la van atendre a urgències van explicar que no van trobar signes de violència i que la víctima no els va referir que hagués patit cap agressió. De fet, la relació sentimental va durar encara cinc mesos més, un temps durant el qual la víctima anava acumulant malestar i angoixa, segons va expressar. En aquest sentit, els psicòlegs que van fer-li l’exploració van subratllar que després d’aquest episodi, l’acusat li va demanar perdó i que això va retardar la presa de consciència de la víctima del que li havia passat.

Per la seva banda, l’acusat va explicar que van trencar la relació perquè van tenir una discussió econòmica. «M’exigia una mensualitat de 500 euros, però mai arribàvem a final de mes», va al·legar.

La seva defensa demana que s’absolgui el processat, perquè manté que es va tractar d’una activitat consentida i que no hi va haver agressió. A més, indica que no hi ha cap prova més enllà de la declaració de la víctima per corroborar els fets.

Les acusacions demanen, més enllà de la pena de presó, que el processat pagui una indemnització de 20.000 a la víctima pels danys morals. La Fiscalia també sol·licita 20 dies de localització permanent per un delicte lleu d’injúries.