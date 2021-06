L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts un acusat que s'enfronta a 18 anys de presó per maltractar, insultar, amenaçar i violar la parella al domicili on convivien a Roses (Alt Empordà). Segons les acusacions, van ser parella entre el novembre del 2017 i l'agost del 2018 i el processat li va fer viure un "clima de violència, control i humiliacions" constants: "És un maltractador i aquesta violència continuada va ser de tal intensitat que la víctima va pensar en suïcidar-se". L'acusat nega els fets i ha assegurat que "mai" la va colpejar ni la va obligar a mantenir relacions sexuals contra la seva voluntat. La defensa demana l'absolució. El judici ha quedat vist per a sentència.