Els Mossos d’Esquadra van detenir dissabte un home, de 56 anys i de nacionalitat polonesa, per conduir gairebé multiplicant per cinc la taxa d’alcohol permesa. La policia el va enxampar després que s’accidentés a la Jonquera. Pels volts de les deu de la nit, van rebre un avís per una sortida de la via a l’N-II. Quan hi van arribar van comprovar que el vehicle ocupava part del carril contrari i que el conductor, que havia resultat il·lès, presentava símptomes evidents d’anar begut. En fer-li la prova, va donar un resultat positiu d’1,19 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat. Els agents el van detenir per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i van immobilitzar el vehicle. L’arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.

La policia va denunciar penalment un altre conductor en un control a Quart. Els fets van passar diumenge cap a dos quarts d’onze de la nit quan, gràcies a la col·laboració ciutadana, els Mossos van rebre l’avís d’un turisme que circulava de manera erràtica per la C-250. Els agents van aturar el vehicle i van comprovar que el conductor presentava símptomes d’anar begut. En fer-li la prova, va donar un resultat d’1,41 mg/l, gairebé set vegades més del permès. El conductor va quedar denunciat per un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l’alcohol i amb l’obligació de comparèixer al jutjat el 10 de juny.