Un presumpte lladre ha estat detingut a Figueres, després que la víctima el sorprengués i el tanqués amb clau fins a l'arribada de la policia, segons informen aquest dimecres els Mossos d'Esquadra.

Els fets van tenir lloc el 8 de juny i el detingut és un veí de la capital empordanesa, de 31 anys i origen marroquí, al qual s'acusa d'un robatori amb força en interior de domicili.

Aquell dia, la víctima va sorprendre el lladre a casa seva, va tancar amb clau i va trucar a emergències, que va mobilitzar a la vegada la policia, que va trobar el delinqüent amagat en un armari.

Els agents el van identificar i el van trobar en possessió de diners en efectiu i joies, així com d'un ordinador amb complements que no pertanyien al domicili i del qual no va poder aclarir la procedència.

Els Mossos d'Esquadra van constatar que el lladre, que compta amb antecedents, havia escalat un mur de tres metres i, després de la seva detenció, ha passat aquest dimecres a la disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, que ha decretat llibertat amb càrrecs.