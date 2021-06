La dona que va ser acusada d’esquivar els seus deutes amb hisenda donant una propietat que tenia a Viladamat al fill ha sigut absolta. La Fiscalia i la Tresoreria de la Seguretat Social, amb qui acumula un deute de més de 127.000 euros, li demanaven 5 anys de presó i una multa de 9.000 euros per un delicte de frustració en l’execució.

La sentència, que encara no és ferma, conclou que l’acusada no va cometre cap delicte quan va cedir la casa de Viladamat durant el procés d’embargament, i sosté que es van produir «defectes» atribuïbles l’administració.

L’acusada era propietària d’una empresa que va acumular un deute de 127.437,96 euros amb la Seguretat Social. Com a responsable solidària, se li va obrir un procés de reclamació del deute el 3 de març de 2014 que l’acusada va recórrer. Finalment, però, se li va obrir una mesura cautelar d’embargament de béns que se li va notificar el novembre del mateix any.

D’entre les propietats que posseïa, hi havia un habitatge a Viladamat que la Seguretat Social pretenia embargar per recuperar el deute. Va ser aquesta mateixa casa la que la processada va transmetre en donació al seu fill de 19 anys, segons ella, perquè ell «volia viure-hi». A conseqüència del traspàs de la titularitat, la Seguretat no va poder exigir el pagament ni embargar l’habitatge, ja que ja no estava a nom de l’acusada.

La sentència dictada per la secció quarta de l’Audiència de Girona conclou que si l’habitatge no va ser embargat, no va ser per culpa de l’acusada, sinó per «defectes» en el procediment atribuïbles a l’administració. També indica que la propietat en qüestió, sotmesa a tres hipoteques per valor de més de 250.000 euros, tenia «poques possibilitats» de rescabalar el deute contret amb l’administració.

En aquest sentit, subratlla que si bé «estem segurs que la transmissió tenia la finalitat d’excloure el domicili familiar del poder executiu de l’administració pública», l’acusada tenia més propietats que van ser posades a disposició de la Seguretat Social. Una d’elles és una finca a Vilademuls que segons subratlla el tribunal no tenia cap càrrega hipotecària. També posseïa a meitats dues naus industrials a Torroella de Montgrí, que també li van ser embargades.