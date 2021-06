Els promotors del parc eòlic marí de Roses -Parc Tramuntana- neguen tenir finalitats especulatives, tal com denunciava la plataforma contrària al projecte dimecres passat. Els promotors demanen tenir un debat «rigorós i a l’altura del canvi climàtic». En un escrit de deu punts, les empreses que volen tirar endavant el Parc Tramuntana asseguren que sempre han apostat per la transparència i el diàleg i neguen la voluntat d’especular amb recursos públics. En aquest sentit, recorden que s’han reunit més de 40 vegades amb actors afectats per tal d’adaptar el parc a les necessitats dels municipis.

Des del Parc Tramuntana neguen també que la zona on està projectat sigui reconeguda com a «zona de fragilitat ecològica», tal com denunciava la plataforma contrària. També asseguren que aquest tipus d’instal·lacions ja estan operant i remarquen que països com França, Itàlia o Grècia, tots ells del Mediterrani, estan desenvolupant projectes d’eòlica marina flotant amb una potència similar als 500MW.

Finalment, els impulsors del projecte desmenteixen que no existeixin aerogeneradors de les capacitats proposades i diuen que l’impacte del parc serà «infinitament menor» que si fos tecnologia fixa.