Roses i Llançà ja han convocat les sessions plenàries per al relleu a les alcaldies previstes per al dia 15 de juny a Llançà i el 26 a Roses.

Llançà serà el primer on «fruit del pacte de govern entre Junts per Catalunya i PSC s’espera el relleu de Francesc Guisset (PSC) per Núria Escarpanter (Junts) en un ple a les set de la tarda. L’assemblea de Junts per Llançà va decidir el juny del 2019 apostar per un pacte de govern amb el PSC, en comptes d’un govern amb ERC.

A Roses, el relleu està previst per al 26 de juny en un ple al Teatre Municipal. En aquesta formació es va establir un acord entre Junts per Roses, ERC i Gent de Poble amb Montse Mindan, Joan Plana, i Fèlix Llorens al capdavant de les tres formacions.