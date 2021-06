Quan a principis de maig es va permetre tornar a fer fires, els membres dels Amics de Llers, Cultura i Esbarjo no s’ho van pensar dues vegades i ja van posar fil a l’agulla per recuperar la versió presencial de la Fira de la Cirera de Llers. «Vèiem la necessitat de començar-nos a moure i vam decidir fer la fira, tot i que exclusivament el mercat», explica Rosa Comamala, presidenta de l’entitat organitzadora. Es fa, doncs, aquest diumenge, 13 de juny, al Poble Nou, a l’entorn de l’església, amb un circuit perimetrat i amb control d’accés i sortida dels visitants, seguint la normativa del Procicat.

La cirera, evidentment, és la protagonista de la fira i es troba concentrada en una parada. Una cirera que ara s’està collint, produïda per tots els productors locals i que, enguany, assoleix una qualitat excel·lent, millor que les darreres campanyes quan el mal temps va malmetre-la força. Rosa Comamala comenta, però, que també han pensat en els artesans i així, junt amb la parada de cireres, n’hi haurà una setantena amb productes diversos distribuïts per l’espai. «No podem fer coses que concentrin molta gent com el dinar popular o la trobada de puntaires però esperem que la gent vulgui venir a veure’ns», comenta Rosa Comamala per a qui serà la seva primera fira presencial, ja que va ser escollida nova presidenta el 2020.